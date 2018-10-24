17:19 | Футбол — Лига Европы

Сергей Семак: "Зениту" предстоит тяжелый матч с "Бордо"

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" заявил, что его команду ждет тяжелая игра.

- "Бордо" - команда, которая очень любит играть в контратаку, у них быстрые техничные игроки, поэтому нас ждет очень тяжелый матч, - цитирует Семака официальный Твиттер "Зенита". - Анюков начинает тренироваться в общей группе, но будет ли он играть, решится после сегодняшнего занятия. 

Камано - прекраснейший футболист, один из лидеров команды, но и без него "Бордо" - очень сильный соперник. Сейчас судьи не церемонятся и наказывают футболистов за недовольство, мы работаем над тем, чтобы такие ситуации возникали реже.

Зенит - Бордо

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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