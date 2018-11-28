Кононов прокомментировал влияние конфликта Глушакова и болельщиков на игру "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал конфликт капитана красно-белых Дениса Глушакова с болельщиками и акцию поддержки, которую организовала команда в начале недели.

– Команде мешает играть вся ситуация с конфликтом Глушакова и фанатов? Именно поэтому проходят все акции?

– Все, что делает команда и клуб – это одно целое. Для того, чтобы мы играли и показывали результат, нужен фундамент. Фундамент – это единение, единство самое главное, что есть в команде. Только тогда будет победа. (Александр Рогулев)

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.