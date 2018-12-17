Хоакин Капаррос: "Севилью" в матчах с "Лацио" ждет открытый футбол

Спортивный директор "Севильи" Хоакин Капаррос - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Команде предстоит сыграть с "Лацио".
- Задачи и цели у нас самые высокие, как это и должно быть, - цитирует функционера официальный сайт УЕФА.- В "Лацио" немало хорошо известных нам футболистов. Будет тяжело. Нас ждет открытый футбол, и мы верим в нашего тренера.
Матчи пройдут 14 и 20 февраля.
Все о Лиге Европы – здесь.
Опрос
"Зенит" и "Краснодар": кто пройдет в 1/8 финала Лиги Европы?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/draws/round=2000991/
Загрузка...