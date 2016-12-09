Гол Смолова не спас "Краснодар" от проигрыша "Ницце"

"Ницца" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Краснодар" - 2:1. Счет открыл нападающий гостей Федор Смолов, в составе хозяев отличилсь Алекси Босетти и Максим Ле Маршан. Отметим, что Босетти сравнял счет на 64-й минуте с пенальти, 11-метровый был назначен за фол Андреаса Гранквиста, который был удален с поля.
В другой встрече группы I "Зальцбург" дома победил "Шальке" - 2:0.
Отметим, что эти игры не имели никакого турнирного значения - по итогам 5 туров стало известно, что из группы I выходят "Шальке" (1-е место) и "Краснодар" (2-е место).
Лига Европы
Групповой турнир
6-й тур
Группа I
"Ницца" (Франция) - "КРАСНОДАР" (Россия) - 2:1 (0:0)
Голы: Смолов, 52 (0:1). Босетти, 64 - с пенальти (1:1). Ле Маршан, 77 (2:1).
"Ницца": Бенитес, Боскальи, Бодмер, Ле Маршан, Бюрнер, Суке (Рафетраниаина, 74), Лусамба, Марсель, Перро, Донис (Маху, 68), Балотелли (Босетти, 46).
"КРАСНОДАР": Синицын, Налду, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Эбуэ, Ахмедов, Газинский, Жоаузинью, Торбинский (Калешин, 65), Смолов.
Предупреждения: Эбуэ, 26. Балотелли, 26. Гранквист, 41. Марсель, 55.
Удаление: Гранквист (Краснодар), 61 (грубая игра).
Судьи: ШЕРЕР. Амхоф, Бьери, Вихт, Фогель (все - Швейцария).
8 декабря. Ницца. Allianz Riviera.
"Зальцбург" (Австрия) - "Шальке-04" (Германия) - 2:0 (1:0)
Голы: Шлагер, 22 (1:0). Радошевич, 90+4 (2:0).
"Зальцбург": Станкович, Швеглер, Уисдом, Чалета-Цар, Лайнер, Радошевич, Жатковски, Лазаро (Вольф, 75), Минамино, Лаймер (Самассеку, 60), Шлагер (Ябо, 86).
"Шальке": Гифер, Хеведес, Ритер (Утида, 83), Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Керер, Коноплянка (Сэм, 75), Аого, Стамбули, Авдияй, Резе (Шепф, 58).
Судья: Петреску (Румыния).
8 декабря. Зальцбург. Стадион Red Bull Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
tryam
третий состав Ниццы Карл)))))) Галицкому пинка такой дали...
03:07
tryam
Алый Дракон, забей, какие игроки пофигисты, такой и тренер, ищет отмазки в космосе, моа такая, бавария космос, АЗ космос, Ницца третий состав космос, я бы после из города выгнал, а наши президенты вынужденны мириться, лимит...))
03:06
tryam
Александр 7, год, полтора и снимутся, Галицкому игрушка надоест , пойдет по стопам Кубани в зону Юг
03:03
tryam
бла бла бла, никто не виноват что наш слепой не видит куда тащит свой костыль ,удаление 1000%
03:02
Птицuk
Кто-то может объяснить - за что было удаление Гранквиста? Он бьёт по мячу, попадает по нему, выбивая из под ноги француза, а если ПОТОМ француз попадает по ноге шведа и потом корчится - при чём тут швед? Кроме судьи в поле есть судья за воротами, который всё это видит лучше всех, и специально туда поставлен как раз для таких моментов. Неужели и он этого не разглядел? Правда, ещё когда судить французов поставили швейцарцев, это было то же самое, как если бы на наших поставили белорусов или казахов. Надеюсь что Гранквиста не накажут сильно.
02:33
Александр 7
Полный развал команды в конце сезона...раз блеснули случайно с "зенитом" и стали на своё место...Столько брака, неточных передач, через игру практически удаления...при том удаляют разных игроков...Куча травм- это всё говорит о плохой готовности команды...хоть в Европе, хоть в согазе...Стержень исчез у команды, поломать её можно через колено в любой момент игры...Смолов хоть и забивает, но в последних играх перед штрафной просто не отдаёт пасы открытым игрокам...Хоть по мячу и забивает, но запарывает по 5-6 голевых передач за матч для партнёров...Жадный до чёртиков стал...вся игра на него и полный крах получается в итоге...Игроки потеряли за два года свой уровень практически все...Короче, противная игра, аж плеваться охота...Для этих халявных миллионеров и стадион построили и платят им не так, как в "Ростове"...всё стабильно, а играть не хотят...Схожу ещё раз-два на "Краснодар" и если так дальше они будут относится к своей профессии, плюну на них...Буду только за "Ростов" переживать...
02:30
shpasic
зато Краснодар мощнее всех в ЧР!
01:51
spartak ekspress
шалимов слаб да и состав надо усиливать, это все видят адекватные просто на волне этих новостей про зимнее щампиньонство бестрофейника не видно.
01:26
Алый Дракон
шаша2 Алый Дракон ...И о каком 6-м месте в рейтинге после такого отношения может идти речь?!....\\\\\\\\\\\\А с таким футболом ОНО НАМ НАДО ВООБЩЕ? 01:16... Судя по публикациям в СЭ - оно нам не просто надо, а жизненно необходимо! Да и половина команд у нас чуть ли не о ЛЧ мечтают перед стартом ЧР!... Правда, потом случаются стабильные, прям по расписанию, "полеты в космос", и массовое "забивалово" на игры, когда задачи уже решены! ...Вот смысл от этих речей про 6-е место, если потом выходят "сытые" (вернее, пресытившиеся) миллионеры с отпускным настроением, и позевывая, лениво, поглядывая на часы, "дорабатывают" последние 90 минут в году?!... Проблемы в головах, как еще классик говорил...
01:24
Тропическая гемангиома Мовсисяна
когда на человека сзади всей массой наваливаются - это не пенальти, а когда чувак сует свою культяпку во время выноса мяча - нарушение))) судья идиота кусок)))
01:21
Thomas_Boy
Slim Taller ___________ На моей памяти хуже было только на КК-91 во время матча СССР-США и на ОИ последних (немцы вроде с Нигерией играли). Там просто что-то страшное творилось... Я все время хочу начать записывать перлы комментаторов, но лень. И хоть многие ругают Геннадия Орлова, он все-таки лучше шнякиных и журавелей.
01:18
Valdemarson
Зачем нам 6 клубов, если нормально играют не более четырёх?
01:17
шаша2
Алый Дракон ...И о каком 6-м месте в рейтинге после такого отношения может идти речь?!....\\\\\\\\\\\\А с таким футболом ОНО НАМ НАДО ВООБЩЕ?
01:16
СпартакСпартак
НЕГОДЯЙ !!
01:16
СпартакСпартак
СУДЬЯ ПюДАРАС!!
01:15
Тони Старк
kerch Разница в том,что против зенита играл мотивированный соперник,а против краснодара дублеры,а ведь великий коуч шалимов еще неделю назад назвал игру своего клуба САМОЙ ЛУЧШЕЙ вот получил по полной программе любитель доносы строчить!
01:12
Алый Дракон
В очередной раз стало ясно, что в этом "Краснодаре" чего-то хочет добиться только Смолов... Да, парниша может порой нести в интервью ересь, стебаться (иногда очень неумно), но он поднял себя на такой уровень, когда ему можно простить все эти мелкие шалости - потому что он дает результат. Порой вопреки желанию команды. Ведь, если бы не Федор, то "Краснодар" бы уже ни о какой весне в ЛЕ и не думал... А, вообще, шикарно завершили год российские клубы - 1 ничья и 3 поражения! Чисто по-русски! Пауза в ЧР наступила - можно "забить" на работу, и уже мысленно загорать на "морях-океянах"!... Браво! ...И о каком 6-м месте в рейтинге после такого отношения может идти речь?!....
01:12
Slim Taller
Thomas_Boy, полностью согласен.Комментаторы просто ужас,особенно Шнякин.Такую пургу несли.что просто уши вяли.То про то,что у французов "вы не подумайте.что у них аммуниции не хватает".Потом "Лабиринт Фавна" окрестил лабиринтом Фавра.И так весь матч.Оценка эпизодов никудышная.Шняга,в общем.
01:10
Тони Старк
Вратари просто класс,один в свои ворота мячи забивает,второй в ближний пропускает,третий решает,что молодые французы зеленые дети и ничего в футболе не шарят и начинает их обводить в своей штрафной,а потом подсовывает мяч капитану и подставляя его на удаление и пенальти,молодец синичкин так держать.Наша вратарская школа в таком шоколаде с неприятным запахом,что дальше некуда.
01:10
kerch
Что Зениту, что Краснодару эти игры нафиг не нужны были. Все мысли об отпуске у игроков. Не понятно, почему на такие игры молодежь не поставить? Когда пацанов еще обкатывать, как ни на таких матчах?
01:08
Кубанский Туляк
Еще после игры с Оренбургом готов был ставить на то, что Шалимову не долго быть. Пока был запас Кононова, немного встряхнулись после отставки, а потом и его растеряли..... Шалимова - в Уралан !!!!
01:08
Slim Taller
Гранквист.уже имея жёлтую карточку.чуть не сломал ногу французу.Теперь несколько матчей пропустит.
01:05
Thomas_Boy
Веселенький матч, в котором все хорошо начиналось, но кончилось как всегда. P.S: Шнякин и Журавель - это просто жуть. Невозможно слушать этот поток сознания.
01:03
Тони Старк
Очередной цирк от нашего клуба,а шалимову пора письмо писать он же так любит это делать.
01:00