Гол Смолова не спас "Краснодар" от проигрыша "Ницце"

"Ницца" в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Краснодар" - 2:1. Счет открыл нападающий гостей Федор Смолов, в составе хозяев отличилсь Алекси Босетти и Максим Ле Маршан. Отметим, что Босетти сравнял счет на 64-й минуте с пенальти, 11-метровый был назначен за фол Андреаса Гранквиста, который был удален с поля.

В другой встрече группы I "Зальцбург" дома победил "Шальке" - 2:0.

Отметим, что эти игры не имели никакого турнирного значения - по итогам 5 туров стало известно, что из группы I выходят "Шальке" (1-е место) и "Краснодар" (2-е место).

Лига Европы

Групповой турнир

6-й тур

Группа I

"Ницца" (Франция) - "КРАСНОДАР" (Россия) - 2:1 (0:0)

Голы: Смолов, 52 (0:1). Босетти, 64 - с пенальти (1:1). Ле Маршан, 77 (2:1).

"Ницца": Бенитес, Боскальи, Бодмер, Ле Маршан, Бюрнер, Суке (Рафетраниаина, 74), Лусамба, Марсель, Перро, Донис (Маху, 68), Балотелли (Босетти, 46).

"КРАСНОДАР": Синицын, Налду, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Эбуэ, Ахмедов, Газинский, Жоаузинью, Торбинский (Калешин, 65), Смолов.

Предупреждения: Эбуэ, 26. Балотелли, 26. Гранквист, 41. Марсель, 55.

Удаление: Гранквист (Краснодар), 61 (грубая игра).

Судьи: ШЕРЕР. Амхоф, Бьери, Вихт, Фогель (все - Швейцария).

8 декабря. Ницца. Allianz Riviera.

"Зальцбург" (Австрия) - "Шальке-04" (Германия) - 2:0 (1:0)

Голы: Шлагер, 22 (1:0). Радошевич, 90+4 (2:0).

"Зальцбург": Станкович, Швеглер, Уисдом, Чалета-Цар, Лайнер, Радошевич, Жатковски, Лазаро (Вольф, 75), Минамино, Лаймер (Самассеку, 60), Шлагер (Ябо, 86).

"Шальке": Гифер, Хеведес, Ритер (Утида, 83), Рахман Баба, Жуниор Кайсара, Керер, Коноплянка (Сэм, 75), Аого, Стамбули, Авдияй, Резе (Шепф, 58).

Судья: Петреску (Румыния).

8 декабря. Зальцбург. Стадион Red Bull Arena.