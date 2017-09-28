Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 пройдет в декабре 2018 года в Дублине

Дублин выбран местом проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Ирландии. Церемония пройдет в декабре 2018 года.

Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).