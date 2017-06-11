Леонид Слуцкий: "С "Халлом" договорился очень быстро"

сборной России Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий , первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола - "Халл Сити" , дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.

– Когда на вас впервые вышел "Халл"?

– Все произошло очень быстро. Состоялось две встречи в течение трех дней.

– Кто в них участвовал со стороны "Халла"?

– В первый раз я общался с Эхабом Алламом. Это сын президента клуба (вице-президент "Халла" – Прим. "СЭ"). Второй раз встреча прошла непосредственно в Халле, участвовал и сам мистер Ассем Аллам, отец, и Эхаб Аллам.

– Как вам удалось убедить этих людей, что именно вы подходите команде?

– Понятия не имею. С ними я встречался только два раза. Таких "интервью" (в смысле собеседований), как то первое, у меня в Англии за последнее время было большое количество. Уже привык, что их бывает очень много. Это связано с менталитетом. На первых порах я к каждой встрече усиленно готовился: изучал составы, приходил максимально подготовленным. Но потом осознал, что нельзя быть подготовленным всякий раз – когда у тебя с одним и тем же клубом пять, шесть, семь встреч.

А с "Халлом" все, наоборот, вышло крайне быстро. Причем на первой встрече он (Эхаб Аллам. – Прим. "СЭ") сказал мне, что у них есть еще несколько вариантов, и потребуется минимум неделя на решение. Но через день перезвонил: "Мы готовы подписать контракт". (Дмитрий СИМОНОВ)

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке