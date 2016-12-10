09:41 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Почему бы нам не разрешить шесть замен?"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола скептически относится к идее президента ФИФА Джанни Инфантино увеличить число участников чемпионатов мира до 48. По словам тренера, в таком случае нужно провести и другие глобальные реформы.

– Мы убиваем футболистов, и это влияет на качество их игры, – цитирует AFP Гвардьолу. – Им нужна передышка, чтобы отдохнуть. У нас разрешены только три замены. Почему бы тогда не сделать четыре, пять или шесть замен? Все больше игроков будут вовлечены в дело, тренеры смогут использовать разную тактику за один матч. Это было бы лучше.

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