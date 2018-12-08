Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил просьбу "Боки Хуниорс" о дисквалификации "Ривер Плейта"

Апелляция, поданная "Бокой Хуниорс" в CAS на решение Федерации футбола Южной Америки провести второй матч финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом" в Мадриде, не была удовлетворена.

В то же время, в заявлении суда говорится, что апелляция будет рассмотрена несколько позже. О точной дате ее рассмотрения не сообщается.

Второй матч финала Кубка Либертадорес между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" должен был пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но игра была отменена из-за атаки фанатов "Ривера" на автобус с футболистами "Боки". Несколько игроков было ранено, и Федерация футбола Южной Америки приняла решение перенести встречу на 9 декабря в Мадрид. Желто-синие пытались добиться дисквалификации "Ривер Плейта" из Кубка Либертадорес и присуждения им победы в соревновании, но COMNEBOL отклонила их просьбу.

Матч между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" пройдет 9 декабря в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:2.