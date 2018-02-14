Рио Фердинанд: "Кейн - лучший нападающий мира"

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Тоттенхэм" назвал нападающего "шпор" Харри Кейна лучшим форвардом мира. По словам эксперта, играть против него – настоящий вызов для защитников.

– Как бывший защитник скажу, что труднее всего было играть против маленкаих нападающих, которые легко уворачиваются от тебя, – сказал в эфире BT Фердинанд. – Но считаю Кейна – лучшим нападающим мира. Ему даже не надо забивать, чтобы повлиять на игру. Играть против него – настоящий вызов.

Кейн – лучшая реклама футбола. В него не верили, его отправляли в аренду, но он вернулся и теперь играет в Лиге чемпионов.