Егор Титов: "Спартак" будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого-второго места"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" сделал свой прогноз на выступление красно-белых в Лиге чемпионов. По его словам, команде придется тяжело.
– Жеребьевка "Спартака" в Лиге чемпионов – "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор" – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?
– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня "Барсы" и "Баварии". "Спартак" впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места. (Сергей ЕГОРОВ)
Дядька
Больше Титьки в ленте новостей! Спартак-экспресс колбасит.
00:41
hant64
С таким уровнем игры, какой сейчас демонстрирует Спартак, и бороться на равных с Ливером и Севильей-это что-то забористое Егор покуривает. Даже в домашних матчах с этими соперниками шансов практически не будет, про выезды и говорить излишне. Здесь даже Марибор будет непросто сдвинуть на последнее место, чтобы хоть в ЛЕ попасть по весне.
00:31
Bibigon2000
свинобред продолжается,у Рейнгольда есть достойные последователи!
00:19
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
может не прогноз, а желание, мечты?) ну и гениальность просто зашкаливает, было бы странно выйти в плов ЛЧ с третьего или четвертого места... профессор!
00:18
lavrentev01
4 место и вылет с 1 очком за ничью с Марибором
00:16