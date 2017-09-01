Егор Титов: "Спартак" будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого-второго места"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" сделал свой прогноз на выступление красно-белых в Лиге чемпионов. По его словам, команде придется тяжело.

– Жеребьевка "Спартака" в Лиге чемпионов – "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор" – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?

– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня "Барсы" и "Баварии". "Спартак" впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места. (Сергей ЕГОРОВ)