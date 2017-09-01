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23:57 1 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Егор Титов: "Спартак" будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого-второго места"

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Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" сделал свой прогноз на выступление красно-белых в Лиге чемпионов. По его словам, команде придется тяжело.

– Жеребьевка "Спартака" в Лиге чемпионов – "Ливерпуль""Севилья" и "Марибор" – признана в целом посильной. Как вы на это смотрите?

– Так всегда бывает. Кажется, что можно выходить из группы – нет грандов уровня "Барсы" и "Баварии". "Спартак" впервые за долгое время окажется в такой ситуации, когда осенью еврокубки. Это тяжело, потому Каррера и требовал новичков. Он понимает, что будет непросто. И все же мой прогноз – борьба за выход с первого-второго места. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Дядька

Больше Титьки в ленте новостей! Спартак-экспресс колбасит.

00:41

hant64

С таким уровнем игры, какой сейчас демонстрирует Спартак, и бороться на равных с Ливером и Севильей-это что-то забористое Егор покуривает. Даже в домашних матчах с этими соперниками шансов практически не будет, про выезды и говорить излишне. Здесь даже Марибор будет непросто сдвинуть на последнее место, чтобы хоть в ЛЕ попасть по весне.

00:31

Bibigon2000

свинобред продолжается,у Рейнгольда есть достойные последователи!

00:19

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

может не прогноз, а желание, мечты?) ну и гениальность просто зашкаливает, было бы странно выйти в плов ЛЧ с третьего или четвертого места... профессор!

00:18

lavrentev01

4 место и вылет с 1 очком за ничью с Марибором

00:16