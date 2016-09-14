12:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Чеферин избран президентом УЕФА

Новый президент УЕФА Александер ЧЕФЕРИН. Фото REUTERS
Новый президент УЕФА Александер ЧЕФЕРИН. Фото REUTERS
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Глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин стал новым президентом УЕФА. На выборах, состоявшихся в рамках конгресса УЕФА в Афинах, он обошел своего единственного конкурента – президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага (42 голоса против 13). Ранее сообщалось, что РФС на выборах поддержит словенца.

Чеферин возглавлял Футбольный союз Словении с 2011 года.

С 2007 по 2016 год пост главы УЕФА занимал Мишель Платини, однако он был отстранен от футбола за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера. Чеферин стал главой УЕФА на два с половиной года – до окончания действия мандата Платини.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Гаттузо крут!!!!

Время пить чеферин с зеферином! А может это допинг?! Что там шайка из вады считает......

13:55

Гаттузо крут!!!!

Пора Мутьку, с пачечкой знаменитого цейлонского чая в желтой упаковке, на встречу с Чеферином. За чайком все и перетрут.

13:52

Патриот Сибири

Американцы - боги россиян. Иначе как объяснить, что все перемены они связывают исключительно с ними?

13:18

Гравитаций

ну что, почефирим теперь?! :)

12:51

spetrov

Не торопитесь делать выводы. Кто знает, может, для нас что так, что иначе.

12:37

ЁжикСзоны

echo2011, к сожалению "знаменитый" не равно хороший управленец. Пример Платини. Подождал бы, был бы в шоколаде и европейский футбол был бы шоколаде. Пошел на поводу у англосаксов и нанес удар по европейскому футболу. От этого только выиграли конкуренты - американские лиги, где спортсмены сидят сплошь на допинге.

12:36

Kubannnec

Может хоть словенец не будет палки в колёса вставлять... Хотя думаю он там ненадолго, чуть позже будет пойман всесущими америкосами за коррупцию...

12:33

echo2011

Вместо знаменитого человека избрали не поймешь кого,который будет защищать интересы малых стран.Посмотрите на только что закончившуюся шахматную Олимпиаду,на которой играли десятки команд,едва знакомых с правилами игры.Неужели мы хотим того же в футболе?

12:31

Platinum1991

ПОЗДРАВЛЯЕМ главу Футбольного союза Словении Александра Чеферина с избранием президентом УЕФА. Хорошо, что его избрали а не проамериканца ван Прага. Ван Праг участник заговора США против ФИФА и он всячески раскручивал маховик антиблаттеровской американской ИСТЕРИИ. Вместе с голладндцем в заговоре против ФИФА участвовал и Платини! Хорошо, что Платини отстранили от футбола1 Ему не место в футболе! Он предал футбол на растерзание американской демократии! УЕФА надо сделать ПРОЗРАЧНОЙ и ПОНЯТНОЙ! Платини превратил УЕФА в американскую и английскую ШАРАЖКИНУ контору, которая КЕЛЕЙНО решала все вопросы управления в угоду кучки ПОЛИТИКАНОВ от футбола! Настало время положить этому футбольному БЕСПРЕДЕЛУ УЕФА конец! Очень надеемся что новый президент УЕФА будет защищать футбольные интересы всех стран, а не англичан, немцев и французов в угоду американской антироссийской политике, а не футболу! Надо избрать в УЕФА российского представителя и вместе решать вопросы развития футбола в России и в Европе! в 2018 году состоится чемпионат Мира по футболу в России, а нашего представителя нет в УЕФА! Это БЕЗОБРАЗИЕ Платини и американцев надо прекратить и избрать представителя футбольной России в УЕФА! ВПЕРЁД Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

12:23

Vlаdimir

Отрадно.

12:21

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