Чеферин избран президентом УЕФА

Глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин стал новым президентом УЕФА. На выборах, состоявшихся в рамках конгресса УЕФА в Афинах, он обошел своего единственного конкурента – президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага (42 голоса против 13). Ранее сообщалось, что РФС на выборах поддержит словенца.

Чеферин возглавлял Футбольный союз Словении с 2011 года.

С 2007 по 2016 год пост главы УЕФА занимал Мишель Платини, однако он был отстранен от футбола за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера. Чеферин стал главой УЕФА на два с половиной года – до окончания действия мандата Платини.