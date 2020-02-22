Платини назвал бредом попытки найти у него картину Пикассо от президента РФ

Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал полным бредом информацию о том, что президент России подарил ему картину Пабло Пикассо.

Ранее сообщалось, что Платини получил от российского президента картину Пикассо якобы за голос в пользу России во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

— Французская полиция была уверена в том, что я получил картину Пикассо, — цитирует Платини AFP. — Потому что в одной из газет Великобритании вышел материал по поводу того, что я получил картину от президента России.

Они искали, есть ли у меня эта картина Пикассо. Это просто невероятно. Совершенный бред.