Платини назвал бредом попытки найти у него картину Пикассо от президента РФ
19:49
Бывший президент УЕФА Мишель Платини назвал полным бредом информацию о том, что президент России подарил ему картину Пабло Пикассо.
Ранее сообщалось, что Платини получил от российского президента картину Пикассо якобы за голос в пользу России во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.
— Французская полиция была уверена в том, что я получил картину Пикассо, — цитирует Платини AFP. — Потому что в одной из газет Великобритании вышел материал по поводу того, что я получил картину от президента России.
Они искали, есть ли у меня эта картина Пикассо. Это просто невероятно. Совершенный бред.
Материалы сюжета: ФИФА-гейт
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