Экс-глава Федерации футбола Сальвадора пожизненно отстранен от футбола

Бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейналдо Васкес пожизненно отстранен от футбола, сообщает официальный сайт ФИФА. Решение вынесла судебная палата независимого комитета по этике.

Васкес признан соучастником коррупционной схемы по продаже прав на трансляции матчей под эгидой ФИФА с 2009 по 2011 год. Помимо пожизненного отстранения, он также заплатит 500 тысяч швейцарских франков.

Васкес был арестован полицией Сальвадора в декабре 2015 года по делу о коррупции ФИФА. В 2017 году он был приговорен к 8 годам тюрьмы за мошенничество.