Александров покинул пост главы Федерация хоккея на траве России

Глава Федерации хоккея на траве России Николай Александров подал в отставку, информирует пресс-служба организации. 12 октября один из членов исполкома связался с представителем Министерства спорта России Владимиром Телегиным и руководителем Департамента сборных команд ФХТР Алексеем Бойцовым, во время разговора Телегин настаивал на том, что конференция ФХТР должна быть отчетно-перевыборная. В связи с этим Александров сложил с себя полномочия.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте ФХТР:

В связи с требованием Министерства спорта проводить перевыборы президентов и членов исполкома спортивных федераций в течение полугода после окончания Олимпийских игр, я, Александров Николай Вадимович, заявляю о сложении с себя полномочий президента Федерации хоккея на траве России.