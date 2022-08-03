Федерация хоккея на траве России сохранила членство в международной федерации

Президент Федерации хоккея на траве (ФХТР) России Антон Мороз сообщил, что организации удалось сохранить членство в международной федерации (EHF).

«Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета, 1 марта FIH приняла решение об исключении сборной России из состава участников чемпионата мира по хоккею на траве среди юниорок, который проводился с 1 по 12 апреля текущего года в ЮАР. Участие сборных команд России в других состязаниях под эгидой FIH в текущем году не планировалось.

Одновременно EHF опубликовала официальную информацию о том, что российские спортсмены и официальные лица отстранены на неопределенный срок от участия во всех мероприятиях организации, письмом от 22 июля EHF подтвердила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях на 2022 и 2023 годы. При этом членство ФХТР в указанных организациях не приостановлено, взаимодействие продолжается в рабочем порядке», — приводит ТАСС слова Мороза.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.