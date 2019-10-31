Игорь Лебедев: «Киргизы не легионеры? Ребята, так и скажите: «Нам плевать на ваш спорт»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что спортсмены из Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении могут перестать считаться легионерами в нескольких командных видах спорта в России.

— Это непростой вопрос, — цитирует Лебедева «РБ-Спорт». — Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно. Да, это касается в основном футбола. Вы знаете хоть одного киргиза в баскетболе? Я не знаю. Мы в свое время сняли ограничения для граждан этих стран для работы в России по их гражданским паспортам. Но теперь посмотрите, что творится на дорогах! Давайте введем качественные критерии для баскетболистов из Америки и не будем считать их легионерами? Или хоккеистов из США, Канады? Мы делаем это только для стран, с которыми граничим? Если это политический шаг, так и скажите: «Ребята, это политическое решение, нам плевать на ваш спорт». Но с точки зрения спорта, я считаю, это неправильное решение.

Ранее сообщалось, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России.

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