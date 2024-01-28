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Журова — о сотрудничестве России и Пакистана в хоккее: «Может быть очень хорошее взаимодействие»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что Россия и Пакистан могут наладить сотрудничество в области хоккея на льду и на траве.

«У Пакистана хорошая команда по хоккею на траве, а у нас в этом виде спорта есть пробелы. Это не наш национальный вид спорта (смеется). Здесь может быть очень хорошее взаимодействие, они нам тут будут полезны. Пакистан становился призером Олимпийских игр в этом виде. В Пакистане и в Индии развивается хоккей на траве, это один из ключевых видов спорта, где они конкурентоспособны. Наверное, может быть взаимодействие с Пакистаном и в обычном хоккее. Они начинают развивать хоккей и фигурное катание. Это уже становится реальностью», — цитирует Журову Legalbet.

25 января Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Подписание документа состоялось по итогам встречи министра спорта РФ Олега Матыцина и посла Пакистана в России Мухаммада Халида Джамали.

Источник: https://legalbet.ru/news/mozhet-bit-horoshee-vzaimodejstvie-zhurova-o/
Хоккей
Светлана Журова
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