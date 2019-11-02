Сборная России по хоккею на траве не смогла попасть на Олимпиаду-2020

Сборная России по хоккею на траве проиграла команде Индии со счетом 1:6 во втором матче отбора на летние Олимпийские игры 2020 года. В первой встрече россияне уступили сопернику со счетом 2:4. Таким образом, Россия не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио.

Ранее женская сборная России также не сумела отобраться на Олимпийские игры, проиграв в двухматчевом противостоянии команде Австралии (2:4, 0:5).