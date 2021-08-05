Мужская сборная Бельгии выиграла золото Олимпиады в хоккее на траве
14:46
Мужская сборная Бельгии выиграла золото в хоккее на траве в финале Олимпиады в Токио (Япония), обыграв команду Австралии.
В основное время команды сыграли вничью 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0). По буллитам победили бельгийцы — 3:2.
Хоккей на траве
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Австралия — Бельгия — 1:2
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