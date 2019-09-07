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Мужская сборная России по хоккею на траве получила шанс отобраться на Олимпиаду

13:24

Мужская сборная России по хоккею на траве примет участие в квалификационном турнире Олимпиады-2020 в Токио, информирует сайт Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

Российская команда попала в число резервных команд, которые претендуют на попадание в олимпийскую квалификацию. Одна из команд отказалась от участия в квалификации, поэтому сборная России поборется за право отобраться на Игры.

— Мы подтвердили участие в олимпийских квалификационных матчах мужской сборной России, — отметил генеральный секретарь ФХТР Никита Юкляевских. — Конечно, нам предстоят встречи с серьезным соперником при любом итоге жеребьевки, но так или иначе теоретические шансы на попадание на Олимпиаду-2020 еще остаются.

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