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Мужская сборная Индии завоевала бронзовую медаль Олимпиады в хоккее на траве

06:32
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Сборная Индии в матче за третье место олимпийского турнира по хоккею на траве среди мужчин обыграла Германию.

Индийская команда победила со счетом 5:4. Для Индии это четвертая медаль Игр в Токио: на счету национальной сборной одно серебро и три бронзы.

Хоккей на траве

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Матч за третье место

Германия — Индия — 4:5

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Сергей Разин все материалы автора

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