Мужская сборная Индии завоевала бронзовую медаль Олимпиады в хоккее на траве
06:32
Сборная Индии в матче за третье место олимпийского турнира по хоккею на траве среди мужчин обыграла Германию.
Индийская команда победила со счетом 5:4. Для Индии это четвертая медаль Игр в Токио: на счету национальной сборной одно серебро и три бронзы.
Хоккей на траве
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Матч за третье место
Германия — Индия — 4:5
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