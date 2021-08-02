Определились полуфиналисты женского турнира по хоккею на траве на Играх в Токио

На Олимпийских играх в Токио состоялись матчи 1/4 финала женского турнира по хоккею на траве.

Хоккей на траве

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Германия — Аргентина — 0:3

Австралия — Индия — 0:1

Нидерланды — Новая Зеландия — 3:0

Испания — Великобритания — 2:3 (Б)