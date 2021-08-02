Определились полуфиналисты женского турнира по хоккею на траве на Играх в Токио
16:42
На Олимпийских играх в Токио состоялись матчи 1/4 финала женского турнира по хоккею на траве.
Хоккей на траве
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Германия — Аргентина — 0:3
Австралия — Индия — 0:1
Нидерланды — Новая Зеландия — 3:0
Испания — Великобритания — 2:3 (Б)
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю