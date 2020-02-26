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Кананин избран главой Федерации хоккея на траве России

11:17

Андрей Кананин избран президентом Федерации хоккея на траве России, сообщает ТАСС.

Игорь Шишков в конце своего выступления снял свою кандидатуру в пользу Игоря Богородова, но победу одержал Кананин, который набрал 27 голосов, Богородов — 12, один человек воздержался.

Кананин сменил на посту президента ФХТР Николая Александрова, который занимал этот пост с ноября 2014 года. В декабре 2019 года Александров, занимающий также пост генерального директора ОАО «Метрострой», был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7838377

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