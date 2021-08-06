Британки выиграли бронзовые медали в хоккее на траве на Олимпиаде в Токио
06:21
Сборная Великобритании переиграла команду Индии в матче за третье место в турнире по хоккею на траве на Олимпийских играх.
В финале сыграют сборные Нидерландов и Аргентины. Матч начнется в 13.00 по московскому времени.
Токио (Япония)
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Матч за третье место
Великобритания — Индия — 4:3
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