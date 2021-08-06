Британки выиграли бронзовые медали в хоккее на траве на Олимпиаде в Токио

Сборная Великобритании переиграла команду Индии в матче за третье место в турнире по хоккею на траве на Олимпийских играх.

В финале сыграют сборные Нидерландов и Аргентины. Матч начнется в 13.00 по московскому времени.

Токио (Япония)

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Матч за третье место

Великобритания — Индия — 4:3