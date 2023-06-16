Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — приводит заявление Федерации хоккея на траве ТАСС.

Единственный раз национальные команды завоевали олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве — мужская и женская сборные СССР тогда заняли третьи места.