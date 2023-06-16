Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже
Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — приводит заявление Федерации хоккея на траве ТАСС.
Единственный раз национальные команды завоевали олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве — мужская и женская сборные СССР тогда заняли третьи места.
Источник: https://tass.ru/sport/18034779
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