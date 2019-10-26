Женская сборная России по хоккею на траве не пробилась на Олимпиаду

Женская сборная России по хоккею на траве уступила Австралии (0:5) во втором матче отборочного турнира на Олимпиаду-2020. В первой игре россиянки также уступили 2:4.

Таким образом, россиянки не пробились на Игры в Токио.

Мужская сборная России в отборе на Олимпиаду встретится с Индией. Игры пройдут 1 и 2 ноября в индийской Калинге.

Женская сборная России не выступала на Олимпийских играх ни разу, советская команда приняла участие только в домашней Олимпиаде-1980.