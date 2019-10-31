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Спортсмены из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии не будут считаться легионерами в России

16:51

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минспорта РФ. Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

— Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу.

Общественное обсуждение проектов завершится 14 ноября. Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных соревнованиях. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Белоруссии утратили статус легионеров.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191031/1560447235.html

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