Бронзовый призер Олимпиады-1980 в хоккее на траве Заздравных умерла в возрасте 68 лет
Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных умерла на 69-м году жизни.
«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни. Федерация хоккея на траве России, по моей информации, уведомила о ее смерти министерство спорта», — приводит ТАСС слова экс-президента Федерации хоккея на траве России Сергея Чеченкова.
Заздравных дважды становилась победительницей чемпионата СССР (1979, 1980), а в 1981 году она стала бронзовой призеркой чемпионата мира.
Источник: https://tass.ru/sport/18166159
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