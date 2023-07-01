Хоккей на траве
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Хоккей на траве

Сегодня, 11:01

Бронзовый призер Олимпиады-1980 в хоккее на траве Заздравных умерла в возрасте 68 лет

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных умерла на 69-м году жизни.

«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни. Федерация хоккея на траве России, по моей информации, уведомила о ее смерти министерство спорта», — приводит ТАСС слова экс-президента Федерации хоккея на траве России Сергея Чеченкова.

Заздравных дважды становилась победительницей чемпионата СССР (1979, 1980), а в 1981 году она стала бронзовой призеркой чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/18166159
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости