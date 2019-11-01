Мужская сборная России по хоккею на траве проиграла Индии в первом матче отбора на Олимпиаду

Мужская сборная России проиграла Индии (2:4) в первом матче квалификации на Олимпиаду 2020 года. Игра проходила в индийской Калинге.

У россиян отличились Андрей Кураев и Семен Матковский. В составе Индии — Харманприт Сингх, Мандип Сингх и Сомварпет Сунил.

Вторая игра между Россией и Индией пройдет 2 ноября. Победитель противостояния выйдет на Олимпиаду-2020 в Токио.

В составе российской копманды отличились Андрей Кураев (17-я минута) и Семен Матковский (60). У команды Индии голы забили Харманприт Сингх (5), Мандип Сингх (24, 53) и Сомварпет Сунил (48).

Второй матч между командами пройдет также в Калинге в субботу. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку на Олимпийские игры в Токио.

Ранее женская сборная России проиграла Австралии (2:9 — общий счет) и не пробилась на Олимпиаду.