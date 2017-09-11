Роналду в FIFA 18 получил рейтинг выше, чем у Месси

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала карточки игроков, занимающих с 10 по 1 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который является лицом видеоигры, стал самым рейтинговым игроком, получив показатель 94 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Португалец опередил по этому показателю форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил рейтинг 93 OVR.

Полностью Топ-10 игроков FIFA 18 выглядит следующим образом:

10. Гонсало Игуаин (ФРВ, "Ювентус", 90)

9. Тони Кроос (ЦП, "Реал", 90)

8. Эден Азар (ЛВ, "Челси", 90)

7. Серхио Рамос (ЦЗ, "Реал", 90)

6. Роберт Левандовски (ФРВ, "Бавария", 91)

5. Мануэль Нойер (ВРТ, "Бавария", 92)

4. Луис Суарес (ФРВ, "Барселона", 92)

3. Неймар (ЛВ, "ПСЖ", 92)

2. Лионель Месси (ПВ, "Барселона", 93)

1. Криштиану Роналду (ЛВ, "Реал", 94)

Мхитарян занял 83-е место в Топ-100 игроков FIFA 18 //

Рибери занял 61-е место в Топ-100 игроков FIFA 18 //

Хамшик расположился выше Иньесты и Ракитича в Топ-100 игроков FIFA 18 //

Езил получил в FIFA 18 рейтинг выше, чем у Канте и Погба //

Рейтинг Ибрагимовича в FIFA упал на 2 единицы //

Модрич и Де Брейне получили рейтинги в FIFA 18 выше, чем у Иньесты и Погба

