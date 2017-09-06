Рибери занял 61-е место в Топ-100 игроков FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 80 по 61 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Вторая с конца двадцатка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

80. Ян Фертонген (ЦЗ, "Тоттенхэм", 85).

79. Анхель Ди Мария (ПВ, "ПСЖ", 85).

78. Филипе Луис (ЛЗ, "Атлетико", 85).

77. Лоренцо Инсинье (ЛВ, "Наполи", 85).

76. Сесар Аспиликуэта (ЦЗ, "Челси", 85).

75. Миралем Пьянич (ЦП, "Ювентус", 85).

74. Жорди Альба (ЛЗ, "Барселона", 85).

73. Кейлор Навас (ВРТ, "Реал", 85).

72. Блэз Матюиди (ЦОП, "Ювентус", 85).

71. Каземиру (ЦОП, "Реал", 85).

70. Александр Ляказетт (ФРВ, "Арсенал", 85).

69. Миранда (ЦЗ, "Интер", 86).

68. Пепе (ЦЗ, "Бешикташ", 86).

67. Давид Алаба (ЛЗ, "Бавария", 86).

66. Петр Чех (ВРТ, "Арсенал", 86).

65. Хави Мартинес (ЦЗ, "Бавария", 86).

64. Марко Ройс (ЛП, "Боруссия Д", 86).

63. Диегу Коста (ФРВ, "Челси", 86).

62. Сократис (ЦЗ, "Боруссия Д", 86).

61. Франк Рибери (ЛП, "Бавария", 86).

Следующие 20 игроков рейтинга будут опубликованы завтра в 20.00 по московскому времени.

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