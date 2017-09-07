Хамшик расположился выше Иньесты и Ракитича в Топ-100 игроков FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 60 по 41 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Третья с конца двадцатка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

60. Давид Луиз (ЦЗ, "Челси", 86)

59. Серхио Бускетс (ЦОП, "Барселона", 86)

58. Хамес Родригес (ЦАП, "Бавария", 86)

57. Тоби Алдервейрелд (ЦЗ, "Тоттенхэм", 86)

56. Карим Бензема (ФРВ, "Реал", 86)

55. Сеск Фабрегас (ЦП, "Челси", 86)

54. Иско (ЦП, "Реал", 86)

53. Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 86)

52. Алекс Сандру (ЛЗ, "Ювентус", 86)

51. Филиппе Коутинью (ЛВ, "Ливерпуль", 86)

50. Раджа Наингголан (ЦП, "Рома", 86)

49. Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 86)

48. Ромелу Лукаку (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 86)

47. Томас Мюллер (ЦН, "Бавария", 86)

46. Самир Ханданович (ВРТ, "Интер", 87)

45. Андрес Иньеста (ЦП, "Барселона", 87)

44. Иван Ракитич (ЦП, "Барселона", 87)

43. Давид Сильва (ЦАП, "Манчестер Сити", 87)

42. Жерар Пике (ЦЗ, "Барселона", 87)

41. Марек Хамшик (ЦП, "Наполи", 87)

Следующие 20 игроков рейтинга будут опубликованы завтра в 20.00 по московскому времени.

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