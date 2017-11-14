Роберт "Ufenok77" Фахретдинов: "Поддавался Тарасову во время матчей"

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов признался, что поддавался во время матчей в FIFA 18 с полузащитником московского клуба Дмитрием Тарасовым. В конце прошлой недели состоялись два выставочных поединка, в которых победу одержал киберспортсмен.

- Тарасов сказал, что он вообще первый раз играл в FIFA 18, - сообщил Ufenok77 во время своей прямой трансляции на Twitch. - Я играл за "Локомотив", а он - за "Реал". Сыграли два матча, оба я выиграл - 4:2 и 5:1. Но пришлось поддаваться, выдергивать защитников, чтобы счет не был разгромным. Дал ему несколько советов по игре. Весело провели время. Думаю, в NHL 18 у него бы было больше шансов, или даже, наверное, равные.

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Киберфутболист "Локомотива" сыграл против Дмитрия Тарасова