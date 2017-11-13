Дмитрий Тарасов: "Рад, что забил 2 мяча киберфутболисту "Локо"

В конце прошлой недели полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов​ провел выставочный матч в FIFA 18 с киберфутболистом клуба Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым. Победу одержал геймер, но российского хавбека это не расстроило.

– Проигрывать не обидно, конечно, – сказал Тарасов в эфире телеканала ТВЦ. – Это футбол. Я понимаю с кем играю. Рад, что забил 2 мяча, уже не опозорился.

После матча соперники провели беседу. Ufenok77 признался, что его целью является победа на чемпионате мира по киберфутболу.