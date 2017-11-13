17:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Дмитрий Тарасов: "Рад, что забил 2 мяча киберфутболисту "Локо"

Дмитрий Тарасов и Роберт "Ufenok77" Фахретдинов играют в FIFA 18. Фото vk.com/lokoesports
Дмитрий Тарасов и Роберт "Ufenok77" Фахретдинов играют в FIFA 18. Фото vk.com/lokoesports

В конце прошлой недели полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов​ провел выставочный матч в FIFA 18 с киберфутболистом клуба Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым. Победу одержал геймер, но российского хавбека это не расстроило.

– Проигрывать не обидно, конечно, – сказал Тарасов в эфире телеканала ТВЦ. – Это футбол. Я понимаю с кем играю. Рад, что забил 2 мяча, уже не опозорился.

После матча соперники провели беседу. Ufenok77 признался, что его целью является победа на чемпионате мира по киберфутболу.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий