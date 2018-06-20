Победитель Кубка России: "В FIFA 18 можно сутками тренироваться и проиграть новичку"

Победитель Кубка России по киберфутболу Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron признался, что за год разбивает по 2-3 джойстика. По мнению киберспортсмена, в FIFA 18 профессионал может проиграть даже новичку, так как игра непредсказуема.

- FIFA настолько непредсказуемая игра, что в одном матче в ворота может залететь все, что летит, а в другой – вообще ничего, - цитирует The Village Запорожца. - Можно сутками тренироваться и проиграть новичку. В реальном футболе такое встречается тоже часто, и фавориты далеко не всегда побеждают. Порой несправедливость происходящего в игре достигает настолько большой степени, что джойстик не выдерживает напряжения и летит в ближайшую стену. За год я их разбиваю штуки две-три и ничего не могу с этим поделать. На офлайн-турнирах стараюсь вести себя спокойнее, потому что эмоции все же мешают.

Я всегда играл в агрессивном стиле, старался быстро атаковать и подавлять соперника, но со временем понял, что такая игра не всегда успешна. Поэтому сейчас я стараюсь менять стиль игры под конкретного соперника. В FIFA 18 самые популярные и сильные команды – это "Манчестер Юнайтед" и "Реал", поэтому чаще всего я играю за них.