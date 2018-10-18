Нойштедтер включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 80 OVR получил защитник сборной России Роман Нойштедтер. Он в матче Лиги наций против Турции забил свой первый гол в составе национальной команды.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 5 featuring 89 James Rodríguez 🇨🇴, 88 Romelu Lukaku 🇧🇪 & 87 Alex Sandro 🇧🇷 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/2oEfKAALZW– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 17 октября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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