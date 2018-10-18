Нойштедтер включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 80 OVR получил защитник сборной России Роман Нойштедтер​. Он в матче Лиги наций против Турции забил свой первый гол в составе национальной команды.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.