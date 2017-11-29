Маркову вручили карточку игрока недели FIFA 18

"Тосно" вручил нападающему команды Евгению Маркову печатную версию специальной карточки в FIFA 18. Как сообщает пресс-служба клуба, 23-летний россиянин, который оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала", был включен в одиннадцатую команду недели по версии разработчиков футбольного симулятора. Информ-карточка имеет общий рейтинг 73 OVR (OVR - общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"), а обычная - 64 OVR.

Марков стал первым футболистом, которому удалось забить три гола в одном матче текущего розыгрыша премьер-лиги.

Полностью команда недели будет объявлена позже.

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