Марков оформил третий хет-трик в карьере

Нападающий "Тосно" Евгений Марков забил три мяча в игре 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) и догнал в гонке бомбрадиров турнира Квинси Промеса и Федора Смолова. Для 23-летнего форварда этот хет-трик стал третьим в карьере. В августе 2012 года он, выступая за "Зенит", забил четыре мяча в ворота "Рубина" в матче первенства молодежных команд. А в мае 2016 года он трижды огорчил "Факел" в последнем туре первенства ФНЛ. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал"