Карточку Халка добавят в FIFA 18 к ЧМ-2018

Компания EA Sports опубликовала карточки игроков сборной Бразилии, которые будут добавлены в режиме "Чемпионат мира-2018" в FIFA 18. Лучшими в составе бразильцев являются Неймар из "ПСЖ" (93 OVR) и Филиппе Коутинью из "Барселоны" (88 OVR).
Также в футбольный симулятор будет добавлен бывший нападающий "Зенита" Халк, который получит общий рейтинг 83 OVR. Карточки экс-игрока российской команды сейчас нет в FIFA 18, так как игрок сейчас выступает за "Шанхай Шанган" в чемпионате Китая, которого нет в футсиме.
Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру в конце мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.
Ich habe richtig Bock auf diese Karte! Alte Zeiten mit Hulk die wahren schon anders. Freue mich den endlich im neuen FIFA testen zu dürfen. #WM2018 #EASPORTSFIFA #wmmodus #ea #hulk #brazil #freude #beast pic.twitter.com/L79MJwlZfz– John (@JayKay_FIFA) 20 мая 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Зенит СПб
- Неймар Сантос
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Халк
- Шанхай Шанган