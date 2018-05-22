Карточку Халка добавят в FIFA 18 к ЧМ-2018

Компания EA Sports опубликовала карточки игроков сборной Бразилии, которые будут добавлены в режиме "Чемпионат мира-2018" в FIFA 18. Лучшими в составе бразильцев являются Неймар​ из "ПСЖ" (93 OVR) и Филиппе Коутинью из "Барселоны" (88 OVR).

Также в футбольный симулятор будет добавлен бывший нападающий "Зенита" Халк, который получит общий рейтинг 83 OVR. Карточки экс-игрока российской команды сейчас нет в FIFA 18, так как игрок сейчас выступает за "Шанхай Шанган"​ в чемпионате Китая, которого нет в футсиме.

Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру в конце мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.