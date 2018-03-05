22:00 5 марта | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Фарфан, Промес и Кокорин получили повышение характеристик в FIFA 18

Обновленные рейтинги игроков остальных лиг FIFA 18. Фото EA Sports Обновление карточки Квинси Промеса. Фото EA Sports Обновление карточки Александра Кокорина. Фото EA Sports Обновление карточки Мануэла Фернандеша. Фото EA Sports Обновление карточки Джефферсона Фарфана. Фото EA Sports Обновление карточки Леандро Паредеса. Фото EA Sports
Обновленные рейтинги игроков остальных лиг FIFA 18. Фото EA Sports

Компания EA Sports обновила рейтинги игроков не ведущих лиг, представленных в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Ранее уже были обновлены показатели некоторых игроков чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Повышение рейтинга в чемпионате России среди популярных игроков получили вингер "Спартака" Квинси Промес (+1), полузащитники "Локомотива" Мануэл Фернандеш (+1) и Джефферсон Фарфан (+1), нападающий "Зенита" Александр Кокорин (+2) и его одноклубник Леандро Паредес (+3).

Также были обновлены карточки следующих игроков РФПЛ: Эмануэль Маммана, Далер Кузяев, Миха Мевля, Антон Заболотный (Все - "Зенит"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Силвестр Игбун ("Уфа"), Виктор Васин (ЦСКА), Алексей Миранчук, Михаил Лысов (Оба - "Локомотив"), Александр Селихов ("Спартак"), Олег Данченко ("Анжи").

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Дополнительная информация

https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/news/2018/fut-18-ratings-refresh-rest-of-the-world

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