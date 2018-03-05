Фарфан, Промес и Кокорин получили повышение характеристик в FIFA 18

Компания EA Sports обновила рейтинги игроков не ведущих лиг, представленных в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Ранее уже были обновлены показатели некоторых игроков чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.
Повышение рейтинга в чемпионате России среди популярных игроков получили вингер "Спартака" Квинси Промес (+1), полузащитники "Локомотива" Мануэл Фернандеш (+1) и Джефферсон Фарфан (+1), нападающий "Зенита" Александр Кокорин (+2) и его одноклубник Леандро Паредес (+3).
Также были обновлены карточки следующих игроков РФПЛ: Эмануэль Маммана, Далер Кузяев, Миха Мевля, Антон Заболотный (Все - "Зенит"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Силвестр Игбун ("Уфа"), Виктор Васин (ЦСКА), Алексей Миранчук, Михаил Лысов (Оба - "Локомотив"), Александр Селихов ("Спартак"), Олег Данченко ("Анжи").
Шкриньяр является самым прогрессирующим игроком серии А в FIFA 18 //
Калверт-Льюин – самый прогрессирующий игрок чемпионата Англии в FIFA 18 //
19-летний полузащитник "Лиона" получил самое большое повышение рейтинга в FIFA 18 //
Рейтинг Азара в FIFA 18 увеличен на 2 единицы //
Вьера ушел из "Лас-Пальмаса" в Китай, но получил повышение рейтинга в FIFA 18
Дополнительная информация
https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/news/2018/fut-18-ratings-refresh-rest-of-the-world
- Рубин
- Сослан Джанаев (футбол)
- Анжи
- Александр Кокорин
- Виктор Васин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Антон Заболотный
- Алексей Миранчук
- Квинси Промес
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Миха Мевля
- Силвестр Игбун
- Михаил Лысов
- Леандро Паредес
- Олег Данченко
- Эмануэль Маммана