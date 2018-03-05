Фарфан, Промес и Кокорин получили повышение характеристик в FIFA 18

Компания EA Sports обновила рейтинги игроков не ведущих лиг, представленных в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Ранее уже были обновлены показатели некоторых игроков чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Повышение рейтинга в чемпионате России среди популярных игроков получили вингер "Спартака" Квинси Промес (+1), полузащитники "Локомотива" Мануэл Фернандеш (+1) и Джефферсон Фарфан (+1), нападающий "Зенита" Александр Кокорин (+2) и его одноклубник Леандро Паредес (+3).

Также были обновлены карточки следующих игроков РФПЛ: Эмануэль Маммана, Далер Кузяев, Миха Мевля, Антон Заболотный (Все - "Зенит"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Силвестр Игбун ("Уфа"), Виктор Васин (ЦСКА), Алексей Миранчук, Михаил Лысов (Оба - "Локомотив"), Александр Селихов ("Спартак"), Олег Данченко ("Анжи").

Шкриньяр является самым прогрессирующим игроком серии А в FIFA 18 //

Калверт-Льюин – самый прогрессирующий игрок чемпионата Англии в FIFA 18 //

19-летний полузащитник "Лиона" получил самое большое повышение рейтинга в FIFA 18 //

​​Рейтинг Азара в FIFA 18 увеличен на 2 единицы //

​Вьера ушел из "Лас-Пальмаса" в Китай, но получил повышение рейтинга в FIFA 18