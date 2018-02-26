Шкриньяр, которым интересуются "Реал" и "Барселона", является самым прогрессирующим игроком серии А в FIFA 18

Компания EA Sports обновила рейтинги игрокам чемпионата Италии в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Среди самых популярных игроков лиги максимальное увеличение рейтинга получил защитник "Интера" Милан Шкриньяр. Ранее у него была серебряная карточка с общим рейтингом 74 OVR, а теперь – золотая с рейтингом 80 OVR.

Также стоит отметить, что сразу три игрока "Лацио" Чиро Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто получили увеличение общего рейтинга на 3 единицы.

Ранее были обновлены показатели некоторых игроков чемпионата Англии. В течение ближайших дней планируется обновление рейтингов игроков всех популярных лиг и клубов.

"Интер" не хочет продавать Шкриньяра и установил ценник в 80 миллионов евро