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Шкриньяр, которым интересуются "Реал" и "Барселона", является самым прогрессирующим игроком серии А в FIFA 18

Обновленные карточки серии А в FIFA 18. Фото EA Sports Изменение карточки Милана Шкриньяра. Фото EA Sports
Обновленные карточки серии А в FIFA 18. Фото EA Sports
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Компания EA Sports обновила рейтинги игрокам чемпионата Италии в FIFA 18, которые хорошо себя проявили по ходу этого сезона в реальной жизни. Среди самых популярных игроков лиги максимальное увеличение рейтинга получил защитник "Интера" Милан Шкриньяр. Ранее у него была серебряная карточка с общим рейтингом 74 OVR, а теперь – золотая с рейтингом 80 OVR.

Также стоит отметить, что сразу три игрока "Лацио" Чиро Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто получили увеличение общего рейтинга на 3 единицы. 

Ранее были обновлены показатели некоторых игроков чемпионата Англии. В течение ближайших дней планируется обновление рейтингов игроков всех популярных лиг и клубов.

"Интер" не хочет продавать Шкриньяра и установил ценник в 80 миллионов евро

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Материалы других СМИ
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Serenky25

ШКРИНЬЯР, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ "РЕАЛ" И "БАРСЕЛОНА" И СПАРТАК!

15:11 26 февраля

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