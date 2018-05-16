Ерохин за покер "СКА-Хабаровск" включен в команду недели

Компания EA Sports представила 35-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, забивший 4 гола и сделавший голевую передачу в матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0). 28-летний россиянин получил IF-карточку с общим рейтингом 80 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Он первый раз в сезоне попал в команду недели.

Полностью 35-я команда недели выглядит следующим образом:

Основной состав - Андреа Консильи (ВРТ, "Сассуоло", 87), Рауль Альбиоль (ЦЗ, "Наполи", 86), Димитри Лиенар (ЛФЗ, "Страсбур", 84), Павел Кадержабек (ПФЗ, "Хоффенхайм", 82), Гарет Бэйл (ПП, "Реал", 92), Саму Кастилехо (ПП, "Вильярреал", 85), Эрик Ламела (ПП, "Тоттенхэм", 85), Даниэль Гинчек (ЛП, "Штутгарт", 81), Лерой Сане (ЛФА, "Манчестер Сити", 87), Мануэль Ланцини (ЛН, "Вест Хэм", 86), Марио Балотелли (ФРВ, "Ницца", 86);

Запасные - Йонас Лессль (ВРТ, "Хаддерсфилд", 81), Эндрю Робертсон (ЛЗ, "Ливерпуль", 81), Мауро Диас (ЦАП, "Даллас", 81), Александр Ерохин (ЦП, "Зенит", 80), Мартин Брейтвейт (ФРВ, "Бордо", 84), Хамди Харбауи (ФРВ, "Зюльте-Варегем", 82), Лукас Аларио (ФРВ, "Байер", 82);

Резерв - Фернандо Урибе (ФРВ, "Депортиво Толука", 80), Марлон Риттер (ЦАП, "Падерборн", 72), Масон Маунт (ЦАП, "Витесс", 75), Стивен Леверенц (ПП, "Хольштайн", 76), Эммануэл Боатенг (ФРВ, "Леванте", 79).

35-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.