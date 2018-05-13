"Зенит" - "СКА-Хабаровск": покер Ерохина в последнем матче Манчини

"Зенит" в матче 30-го тура чемпионата России на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 6:0. Покер оформил Александр Ерохин. Еще по голу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. Для последнего этот мяч стал первым за питерский клуб.

Последний раз Заболотный забивал 4 ноября 2017 года за "Тосно" в матче чемпионата России против "Краснодара" (1:3).

Эта встреча стала последней для Роберто Манчини на посту главного тренера "Зенита". Сегодня питерский клуб объявил об уходе итальянского специалиста по окончании сезона.

"Зенит" занял пятое итоговое место в чемпионате России-2017/18 и третий год подряд не попал в Лигу чемпионов. "СКА-Хабаровск" стал последним и в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 6:0 (3:0)

Голы: Дриусси, 6 (1:0). Заболотный, 21 (2:0). Ерохин, 38 - угловой (3:0). Ерохин, 49 (4:0). Ерохин, 60 (5:0). Ерохин, 78 - угловой (6:0).

"Зенит": Бабурин, Смольников, Мевля, Кришито (Скроботов, 86), Жирков (Набиуллин, 67), Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси (Оздоев, 61), Заболотный.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Гришко, Пуцко, Димидко (Казанков, 46), Наваловский (Максименко, 69), Савичев, Самсонов, Федотов (Никифоров, 84), Кабутов, Канунников.

Предупреждения: Кузяев, 37. Мевля, 55. Жирков, 56. Савичев, 65. Черевко, 74.

Судьи: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

13 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 46218 зрителей.