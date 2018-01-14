Чемпион России по киберфутболу: "Штрафные Роберто Карлоса гораздо увлекательнее FIFA 18"

Киберфутболист Хан "hantigr_4" Балабеков, одержавший победу в чемпионате России по FIFA 18, рассчитывает в будущем снимать видеоролики с футболистами "Анжи". 16-летний киберспортсмен представлял махачкалинский клуб на первенстве России, прошедшем в декабре.

- Планируете развиваться в плане YouTube?

- Да, в скором времени начну покупать рекламу и постараюсь набрать 100 тысяч подписчиков в этом году. Такая цель на этот год, можно сказать.

- "Анжи" будет помогать с развитием контента? Как вообще будете взаимодействовать?

- Это все будем обговаривать с клубом в ближайшее время.

- А сами бы хотели снимать контент связанный с клубом? Возможно, совместные видео с футболистами?

- Да, конечно. Обидно, что я не застал времена Роберто Карлоса… Думаю, что людям было бы интересно смотреть как я соревнуюсь с ним в тех же штрафных ударах на настоящем поле. Это гораздо увлекательнее FIFA 18.

- Если завтра у вас появляется возможность сделать видео с любым игроком "Анжи". Кого бы пригласили?

- Павла Яковлева, скорее всего, самый известный сейчас в составе команды.

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