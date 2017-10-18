Антон Швец: "Меня в FIFA 18 сделали левоногим, а я правша"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец признался, что не любит футбольные симулятора. Также он отметил, что знает об ошибке в футсиме FIFA 18, разработчики которого сделали хавбека левшой, хотя у него рабочая нога правая.

- Я не любитель компьютерных игр, - сказал Швец в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Видел, что в FIFA 18 у меня показатель, можно сказать, самый низкий в клубе, но ничего страшного. Еще вот недавно Милад Мохаммади у себя в Иране давал интервью и сказал, что не понимает, почему в FIFA у него скорость 89, потому что должна быть больше 90. Мне же без разницы, меня там сделали левоногим, а я правша вообще, но это неважно.

Напомним, ранее недовольство новым футбольным симулятором FIFA 18 высказали такие известные игроки, как Деле Алли, Сами Хедира и Бенжамен Менди.

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //

Сами Хедира: "Эй, разработчики FIFA 18, у меня уже два года короткие волосы"