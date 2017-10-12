Сами Хедира: "Эй, разработчики FIFA 18, у меня уже два года короткие волосы"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира раскритиковал разработчиков нового футбольного симулятора FIFA 18. Немец недоволен своей прической в игре, так как она не похожа на реальную.

"Эй, EA Sports, я очень рад, что вам нравятся мои длинные волосы... Но я ношу короткую стрижку уже почти два года", - написал Хедира на своей странице в Твиттере.

Напомним, в прошлом месяце EA Sports раскритиковал также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анжел Гомеш, который остался недоволен моделью лица своей виртуальной копии.