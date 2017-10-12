Сами Хедира: "Эй, разработчики FIFA 18, у меня уже два года короткие волосы"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира раскритиковал разработчиков нового футбольного симулятора FIFA 18. Немец недоволен своей прической в игре, так как она не похожа на реальную.
"Эй, EA Sports, я очень рад, что вам нравятся мои длинные волосы... Но я ношу короткую стрижку уже почти два года", - написал Хедира на своей странице в Твиттере.
Напомним, в прошлом месяце EA Sports раскритиковал также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анжел Гомеш, который остался недоволен моделью лица своей виртуальной копии.
Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... 🙄😄💇🏻♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp– Sami Khedira (@SamiKhedira) 12 октября 2017 г.
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