16-летний британец выиграл отборочный турнир чемпионата мира

Британец Донован "DhTekKz" Хант стал победителем отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. 16-летний британец, ставший лучшим на платформе Xbox One, в гранд-финале FUT 18 Champions Cup в Барселоне обыграл аргентинца Гонсало "nicolas99fc" Вильялбу из киберспортивной организации Kitsune eSports, который обыграл всех на платформе Play Station 4. Победитель турнира получил путевку на мировое первенство, которое пройдет в августе, кубок и 22 тысячи долларов.

Единственный представитель России на FUT 18 Champions Cup Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron не смог выйти в 1/16 финала. В квалификации, которая проходила по швейцарской системе, он переиграл представителя "Легии" Милоша "Mmilosz93" Богдановски (2:0, 2:1), а также уступил бразильцу Алану "Impacto_Thiago08" Кастельо (1:2, 3:3), киберфутболисту "Манчестер Сити" Маркусу "ExpectSporting" Йоргенсену (2:5, 3:5), игроку "Шальке"​ Лукасу "Idealz" Шмандту (3:1, 1:3, проиграл по пенальти) и малазийцу Лукману "LuqmanHzq" Хазику (3:2, 1:3).

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