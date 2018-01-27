Лучший киберфутболист Украины вылетел из отбора ЧМ

Киберфутболист Natus Vincere Евгений "Yozhyk" Мостовик потерял шансы на выход в 1/16 финала отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Второй представитель СНГ на "мейджоре" в Барселоне потерпел 4 поражения в четырех турах квалификации, которая проходит по швейцарской системе, и лишился даже теоретических шансов на выход в следующую стадию. Украинец проиграл американцу iViper_7 (2:2, 3:4), датчанину Хассану "HassanPlayer" Аль-Сарафу из Tricked Esport (4:2,1:5), представителю "Твенте" Тони "TonyKokNL" Коку (1:4, 3:3) и игроку ПСВ Али "aaygun96" Ризе (0:4, 2:3).

"Что скажу по итогу. Мне сильно не хватает LAN-турниров. Негде шышки набивать и развиваться. В моих самых успешных 11-12 годах я сначала домашние турниры проигрывал, затем уже на международных выступал хорошо. Остается теперь только смотреть матчи остальных участников и думать. Много думать", - отметил Мостовик на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.