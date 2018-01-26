Состав единственного россиянина на отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, на своей странице в социальной сети опубликовал состав, которым будет бороться за победу.

Состав Torres выглядит следующим образом: Давид Де Хеа (ВРТ, "Манчестер Юнайтед", 97), Антонио Валенсия (ПЗ, "Манчестер Юнайтед", 85), Рио Фердинанд (ЦЗ, Икона, 90), Паоло Мальдини (ЦЗ, Икона, 92), Марселу (ЛЗ, "Реал", 94), Руд Гуллит (ЦП, Икона, 90), Патрик Виейра (ЦП, Икона, 91), Гарет Бэйл (ФРВ, "Реал", 90), Лионель Месси (ПФА, "Барселона", 98), Роналдо (ФРВ, Икона, 94), Криштиану Роналду (ЛФА, "Реал", 99).

Также на замене и в резерве есть Лотар Маттеус (ЦП, Икона, 93), Н'Голо Канте (ЦП, "Челси", 95), Тьерри Анри (ФРВ, Икона, 93), Пеле (ФРВ, Икона, 95), Роналдинью (ЛФА, Икона, 94), Серхио Рамос (ЦЗ, "Реал", 97), Кевин Де Брюйне (ЦП, "Манчестер Сити", 96) и Неймар (ЛФА, "ПСЖ", 94).

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.

Запорожец на отборочном турнире ЧМ по FIFA 18 сыграет с представителем "Манчестер Сити"