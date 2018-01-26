23:45 26 января | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Первый игровой день отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 завершился досрочно


Первый день отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 завершился раньше, чем планировали организаторы. Сначала был задержан старт квалификационной стадии, которая проводится по швейцарской системе, а потом и вовсе из-за проблем с сервисом PSN было принято на сегодня закончить игры.

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом "мейджоре" по FIFA 18, успел сыграть два матча, в которых потерпел поражения. Остальные матчи будут сыграны завтра.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.

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